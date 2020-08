Rio produzirá soro em larga escala contra covid-19

O soro capaz de tratar pacientes infectados pelo coronavírus está mais próximo de se tornar um medicamento e a ficar disponível para as pessoas utilizarem no combate ao vírus em todo o país. Na última quarta-feira, equipe de cientistas do Instituto Vital Brazil (IVB), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Saúde e responsável pela criação do soro, se reuniu com técnicos da Anvisa para discutir a liberação da testagem. Dessa forma, o Estado do Rio sai na frente e vai produzir em larga escala soro contra a covid-19. A pesquisa foi desenvolvida pelo IVB em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A expectativa dos pesquisadores envolvidos é de que sejam iniciados os testes clínicos e a produção do soro anti-SARS-CoV-2 em grande escala nos próximos dois meses.

"A conversa na última quarta-feira com a Anvisa foi muito positiva, melhor do que esperávamos. Agora vamos para o período de teste clínico, que a agência reguladora solicita para registro do produto. Só depois dessa permissão para assim iniciar a produção em larga escala", explica Adilson Stolet, presidente do IVB.

Nestes dois meses, o teste clínico vai ser liberado para uso em pacientes com o coronavírus. A testagem ocorrerá em parceria com o Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR).

"O soro vai contribuir para todo o país, vai ajudar reduzir o número de pacientes internados e ajudar a neutralizar o vírus em muitas pessoas. Por isso, há o interesse de todas as partes para que seja aplicado em certa urgência nos pacientes. Será cedido de graça aos pacientes do coronavírus", explica o presidente do instituto, Adilson Stolet.

CEM MIL TRATAMENTOS

De acordo com Stolet, o instituto possui capacidade para produzir o quantitativo de soro contra o coronavírus para cem mil tratamentos por ano.

Para o governador do Rio, Wilson Witzel, a pesquisa do IVB entra para a história por seu pioneirismo no tratamento contra o coronavírus. "Em breve, vamos poder ajudar as pessoas em todo o país, e até outros países, a combater essa pandemia devastadora. A descoberta do soro é resultado dos investimentos do nosso governo em pesquisas científicas. Foram R$ 440 milhões desde o ano passado. Deste total, R$ 35 milhões foram destinados a estudos relacionados à covid-19. Além disso, vamos aportar mais R$ 2 milhões para concluir a produção do soro anti-SARS-CoV-2", afirmou ele.