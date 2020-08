Homem armado invade hospital na Ilha do Governador

Rio - O Hospital Municipal Evandro Freire , na Ilha do Governador, foi invadido por um homem armado, no início da madrugada desta sexta-feira, que entrou pelo Centro de Emergência Regional (CER). Fabricio Rodrigues dos Santos, de 29 anos, chegou à unidade de saúde por volta de 1h20, aparentemente revoltado após saber que o pai, Edmar Campos dos Santos, de 60 anos, havia morrido.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), funcionários do CER acionaram a Polícia Militar, que foi à unidade de saúde, registrou a ocorrência e conduziu o homem. Uma sindicância foi instaurada pela direção da unidade para estabelecer a dinâmica do fato.

Em nota, a SMS informou que "a direção do Hospital Evandro Freire se solidariza com a família nesse momento de luto e informa que, durante o período da internação, o paciente recebeu toda a assistência devida ao caso. Os familiares foram notificados da morte em acordo com o protocolo".