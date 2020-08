Num dos muitos grupos de trabalho, compartilharam a informação de que a Charutaria Syria, que funcionava num imóvel na Rua Senhor dos Passos, na Saara, estava encerrando suas atividades após 108 anos de existência. Nunca estive lá. Mas li os comentários saudosistas. Havia quem entrasse só para apreciar o local e tomar um café após o almoço.

Fiquei pensando em quantos lugares não são mais como eram originalmente, na época em que entraram em nossas lembranças. Tenho uma foto no antigo autódromo de Jacarepaguá,que deu lugar ao Parque Olímpico da Barra. Local que reuniu imprensa,torcida e atletas do mundo inteiro em 2016 naquela magia única que os Jogos carregam.A memória dos velhos tempos ainda está bem viva ali na Abelardo Bueno, onde José Roberto Baptista, de 59 anos, trabalha há 38 no Hotel Monza. Dali, viu a transformação do local desde os primeiros GPs da Fórmula 1, quando o lugar servia almoço para algumas equipes. Por conta disso, conseguia até visitar os treinos, segundo ele me relata. E a velocidade dos carros o impressionava.

Os ponteiros do relógio, às vezes,também passam num ritmo que não conseguimos acompanhar. E a gente tem a sensação de que parece que foi ontem que o imponente e marcante prédio do Jornal Brasil ocupava a Avenida Brasil 500. Lá, agora, funciona o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). Seguindo pela avenida que já foi um vaivém obrigatório antes da conclusão da Linha Vermelha, tínhamos a antiga fábrica do Sabão Português. O terreno abriga agora um supermercado e a chaminé está lá, preservada.Meu ex-chefe Carlos Silva me recorda do Cine Olinda na Tijuca, onde agora funciona o Shopping 45, e que fazia parte de um circuito, segundo ele me conta, incluindo ainda o Plaza e o Mascote, esse último no Méier.

No ir e vir do tempo, os imóveis até se modificam. Masas lembranças construídas na nossa memória não se destroem jamais”Voltando ao Centro, não me esqueço da Mesbla, no Passeio! Como apagar da mente aquele letreiro? Agora,no local, funcionam as Lojas Americanas. Um colega do trabalho me lembrou outro dia da Sears, onde hoje funciona o Botafogo Praia Shopping.Saudosista, contou-me que seus pais o levaram à loja só para conhecer o metrô. Isso era 1979 ou 1980. E terminaram o passeio tomando um sundae. No ir e vir do tempo, os imóveis até se modificam. Mas as lembranças construídas na nossa memória não se Fábrica do Sabão destroem jamais.