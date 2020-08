Orla do Rio registra cenas de desrespeito

Apesar da baixa temperatura na cidade, o sol moderado no período da manhã fez com que muitas pessoas buscassem a orla da Zona Sul para se exercitar. Porém, apesar das determinações do poder público para o uso de máscaras, havia pessoas sem o equipamento de proteção.

"A gente voltou a trabalhar, por que não ter o direito de um exercício no fim de semana? Respeitando as regras de ouro, é possível sair de forma segura. Mas, infelizmente, tem muita gente errada, sem máscara. Parece que esqueceram que estamos no meio de uma pandemia", disse o engenheiro civil Edson Antônio Souza, de 43 anos.

Vale lembrar que quem descumprir a regra do uso da máscara é multado tanto pela prefeitura do Rio quanto pelo governo do Estado. Na capital fluminense, a multa é no valor de R$ 107 e pode chegar a R$ 1.045 em caso de reincidência. Já no estado, a multa varia entre R$ 106,65 e R$ 1706,40, em caso de reincidência e até a quinta multa.

Nas areias das praias, mais cenas de desrespeito. O banho de mar está liberado, mas não a permanência nas areias, que teve aglomeração ontem em alguns pontos. Pela lei, os banhistas flagrados na faixa de areia podem ser multados em R$ 107.

A temperatura segue baixa no Rio, com previsão de chuva até quarta-feira. A madrugada de ontem foi a mais fria do ano: termômetros marcaram 10,3°C em Guaratiba.