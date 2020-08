Rio - O Estado do Rio chegou a 15.292 mil mortes por coronavírus. O dado foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde neste domingo (23). Ainda de acordo com o órgão, até o momento, são 210.948 casos confirmados no estado.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 86.767



Niterói - 10.432



São Gonçalo - 10.404



Duque de Caxias - 7.698



Belford Roxo - 6.819



Macaé - 6.775



Nova Iguaçu - 5.103



Volta Redonda 5.040



Angra dos Reis - 4.599



Campos dos Goytacazes - 4.103



Itaboraí - 3.864



Teresópolis - 3.466



Maricá - 2.877



São Joao de Meriti - 2.840



Magé - 2.837



Itaperuna - 2.369



Queimados - 2.190



Três Rios - 2.187



Nova Friburgo - 2.138



Itaguaí - 2.064



Cabo Frio - 1.892



Petrópolis - 1.689



Resende - 1.661



Rio das Ostras - 1.603



Rio Bonito - 1.432



Barra Mansa - 1.417



Guapimirim - 1.351



Mesquita - 1.172



Nilópolis - 1.099



São Pedro da Aldeia - 1.028



Araruama - 960



Santo Antônio de Pádua - 947



Saquarema - 915



Barra do Pirai - 878



Paraíba do Sul - 794



São Joao da Barra - 721



Tanguá - 700



Casimiro de Abreu - 698



Bom Jesus do Itabapoana - 664



Seropédica - 657



Mangaratiba - 649



Vassouras - 638



Paraty - 631



Piraí - 594



Paracambi - 554



Cachoeiras de Macacu - 521



Porciúncula - 498



São Francisco de Itabapoana - 496



Conceição de Macabu - 465



Iguaba Grande - 456



Natividade - 451



Valença - 438



Pinheiral - 404



Quissamã - 398



São José do Vale do Rio Preto - 378



Miracema - 356



Armação dos Búzios - 349



Sapucaia - 316



Itaocara - 311



Italva - 306



Itatiaia - 286



Japeri - 280



Varre-Sai - 276



Cardoso Moreira - 274



Carapebus - 256



Rio Claro - 255



Porto Real - 254



Miguel Pereira - 236



São Fidélis - 230



Laje do Muriaé - 221



Aperibé -167



Cambuci - 163



Paty do Alferes - 163



Areal - 156



Arraial do Cabo - 154



Silva Jardim - 138



São José de Ubá - 134



Quatis - 123



Bom Jardim - 120



Mendes - 119



Cordeiro - 118



Engenheiro Paulo de Frontin - 118



Comendador Levy Gasparian - 116



Carmo - 111



Santa Maria Madalena - 86



Sumidouro - 79



Cantagalo - 66



Duas Barras - 55



Trajano de Moraes -55



Macuco - 43



São Sebastiao do Alto - 23



Rio das Flores - 14



As 15.292 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 9.231



São Gonçalo - 638



Duque de Caxias - 632



Nova Iguaçu - 495



São Joao de Meriti - 367



Niterói - 347



Campos dos Goytacazes - 280



Belford Roxo - 246



Itaboraí - 187



Magé - 183



Volta Redonda - 171



Petrópolis - 162



Mesquita - 152



Nilópolis - 147



Angra dos Reis - 144



Macaé - 128



Itaguaí -106



Cabo Frio - 104



Teresópolis - 103



Barra Mansa - 91



Maricá - 90



Nova Friburgo - 90



Rio das Ostras - 69



Resende - 63



Três Rios - 57



Araruama - 51



Saquarema - 51



Guapimirim - 50



Seropédica - 48



Queimados - 47



Rio Bonito - 46



Barra do Pirai - 42



Tanguá - 39



Itaperuna - 34



São Pedro da Aldeia - 32



Mangaratiba - 31



Iguaba Grande - 29



Paracambi - 28



Paraty - 28



Cachoeiras de Macacu - 26



Japeri - 24



Sapucaia - 23



Paraíba do Sul - 22



São Fidélis - 22



São Francisco de Itabapoana - 22



Vassouras - 22



Casimiro de Abreu - 19



Itaocara - 19



Bom Jesus do Itabapoana - 18



Quissamã - 15



São Jose do Vale do Rio Preto - 14



Miguel Pereira - 12



Piraí - 12



Armação dos Búzios - 11



Porciúncula - 11



Porto Real - 11



Rio Claro - 11



Valença - 11



Conceição de Macabu - 10



Pinheiral - 10



Santo Antônio de Pádua - 10



São Joao da Barra - 9



Sumidouro - 9



Itatiaia -7



Aperibé - 6



Arraial do Cabo - 6



Italva - 6



Areal - 5



Paty do Alferes - 5



Silva Jardim - 5



Bom Jardim - 4



Cambuci - 4



Carapebus - 4



Comendador Levy Gasparian - 3



Engenheiro Paulo de Frontin - 3



Miracema - 3



Natividade - 3



Carmo - 2



Macuco - 2



Mendes - 2



Rio das Flores - 2



Santa Maria Madalena - 2



Cantagalo - 1



Cardoso Moreira - 1



Cordeiro - 1



Duas Barras - 1



Quatis - 1



São Sebastiao do Alto - 1