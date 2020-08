Policiais salvam pai e filho de afogamento na Praia Vermelha

Rio - Policiais do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) em apoio ao 2º BPM (Botafogo) faziam patrulhamento na faixa de areia da Praia Vermelha, no bairro Urca, Zona Sul do Rio, neste domingo, até que um menino de apenas 8 anos e seu pai se afogavam no mar.

Com o desespero de olhar o seu filho se afogar, o pai não pensou duas vezes, e se jogou no mar com o intuito de salvar o seu filho, mesmo não sabendo nadar, o que resultou com que os dois começassem a se afogar juntos. De prontidão, o comandante da equipe solicitou, que um dos seus militares fossem resgatar o filho e o pai, que estavam se afogando nas águas cariocas.

De imediato, os dois foram retirados do mar sãos e salvos. O menino de 8 anos e pai passam bem, mesmo depois de todo o susto. Graças aos nossos heróis de fardas esta história teve mais um desfecho feliz.