Rio - Uma pessoa foi baleada durante um tiroteio em um banco em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, no início da tarde desta segunda-feira. Moradores relataram a troca de tiros na Estrada do Mendanha, altura do nº 800, próximo ao West Shopping. Segundo informações preliminares, um homem foi alvo de tiros quando iria realizar o depósito de farta quantia em dinheiro e reagiu. Um cliente do banco teria sido baleado durante o tiroteio.

A Assessoria de Imprensa da Polícia Militar informa que policiais militares do 40º BPM (Campo Grande) foram verificar ocorrência, sendo informados que uma pessoa havia sido ferida após abordagem criminosa. A vítima foi socorrida para a UPA Campo Grande I, onde recebe atendimento médico.

Buscas são feitas na área e, até o momento, não houve prisões relacionadas ao fato. A ocorrência está em andamento.

Matéria em atualização