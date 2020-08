No último domingo, pintou o campeão do primeiro torneio profissional da Tennis Route que distribuiu cerca de R$ 4 mil em premiação no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O torneio contou com a presença de atletas de vários cantos do Brasil e foi uma oportunidade de os jogadores poderem voltar a competir antes da retomada do circuito mundial após a quarentena.

Terceiro cabeça de chave, o carioca que atua pela Suécia, Christian Lindell, derrotou o segundo favorito, Pedro Sakamoto, de Guarulhos (SP), por 6/1 e 6/4, em duelo realizado na quadra coberta por conta do mau tempo dos dias anteriores na capital carioca.

Lindell, número 330 do mundo e tenista que já defendeu a Suécia pela Copa Davis, torneio de nações do tênis, vinha de vitória na semifinal contra o principal favorito, o gaúcho Guilherme Clezar, número 270 do mundo, e chegou embalado para a decisão. Depois de um primeiro set beirando a perfeição, esteve abaixo em 4/2 no segundo set, mas após games lutados, conseguiu a virada e a vitória no terceiro match-point.

"Por mais que seja um torneio de preparação para a volta do circuito mundial, competi de forma muito profissional como se fosse um evento valendo pontos para o ranking e com certeza isso vai me ajudar para voltar, se Deus quiser viajar em algumas semanas para os torneios da Europa e foi muito bom para o ritmo", disse Lindell comentandio sobre a partida.

Apesar da derrota, Sakamoto ressaltou a importância de competir, mas destacou que está sendo difícil encontrar torneios por conta da pandemia. "Está complicado, vamos tentar mês que vem jogar torneios, estamos vendo as opções de países que vão nos deixar entrar, já que aqui no Brasil ainda está alto o número de contágios. Enquanto isso, aqui no Brasil, o plano é jogar o máximo possível antes de voltar aos torneios oficiais para viver situações que estão na frente, atrás, realmente ganhar ritmo, esse é o objetivo."

Coordenador da Tennis Route, Duda Matos destacou a importância da realização do primeiro torneio profissional na academia. "É bacana, importante a turma competir entre eles. Estão super ansiosos para voltar o circuito e ter essa oportunidade de jogar em casa. Ainda falta ritmo de jogo para todo mundo, todos lutando para conseguir alcançá-lo", destacou.

Nesta segunda-feira, começou o segundo torneio profissional com 13 jogos. Além disso, a semana, que irá distribuir R$ 6 mil em premiação, também terá chaves femininas e de duplas com presença de top 100 mundial.