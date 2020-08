Rio - A direção do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho (Getulinho) determinou o imediato afastamento da funcionária envolvida no caso de uma bebê que sofreu queimaduras enquanto estava internada no CTI da unidade. A sindicância aberta para apurar responsabilidades tem a conclusão prevista para terça-feira.

De acordo com a 78ª DP (Fonseca), as investigações estão em andamento. O depoimento do médico de plantão está previsto para esta segunda-feira.

Segundo o hospital, o resultado da sindicância poderá resultar na demissão dos responsáveis por justa causa, diante a gravidade do fato. Todos os profissionais que atenderam a criança estão sendo ouvidos. A direção do hospital acrescenta que lamenta profundamente o ocorrido e está acompanhando e prestando toda a assistência necessária para a paciente, que segue internada em estado estável, e para a família, residente em São Gonçalo.



"Vale ressaltar ainda que a direção do hospital, equipe médica responsável pelo tratamento da paciente, psicólogos e assistentes sociais se reuniram com a família em diversas ocasiões nos últimos dias. Foi também oferecido apoio psicológico para a família", finaliza o Getulinho.

Relembre o caso

A pequena Juliana Duarte Anastácio, de seis meses, passou grande parte de sua vida em um hospital. Sua última passagem está sendo prorrogada por um incidente no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, em Niterói. A bebê sofreu queimaduras pelo corpo e precisou ser sedada. A Polícia investiga o caso. Segundo a família, uma das hipóteses é que ela tenha sido queimada pela manta térmica. (Cuidado: imagem forte ao fim deste texto)

Na terça-feira da semana passada, a mãe de Juliana precisou ir para a casa para tomar banho e voltaria ao hospital durante a tarde. Quando voltou, encontrou a bebê enfaixada da cintura pra baixo. A equipe lhe disse que Juliana teria sofrido uma possível queimadura no banho.

Cuidado, imagem forte!