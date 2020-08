O Dia do Voluntariado é neste dia 28, mas a gente se antecipou para contar a história de um trabalho voluntário que tem feito muito sucesso durante o período de pandemia do novo coronavírus. O projeto da Ação Social da Sociedade de Beneficência Humboldt, mantenedora do Colégio Cruzeiro e do Retiro Humboldt, está intensificando campanhas de mobilização solidária junto à comunidade de alunos, responsáveis, ex-alunos, professores e colaboradores da Instituição.

Recentemente, o projeto lançou a Central do Voluntariado, um novo canal no site da Ação Social, que possibilita o acesso a uma série de oportunidades de voluntariado a distância. Elas são divididas em três categorias: doações, atividades e serviços.

Alunos, responsáveis e ex-alunos do Colégio Cruzeiro, além de colaboradores da Sociedade de Beneficência Humboldt (SBH), podem se inscrever para participar das ações de voluntariado online que beneficiam instituições parceiras do projeto, como Hemorio, INCAVoluntário, INTO, INPAR, Fundação Darcy Vargas, Escola Dom Cipriano Chagas, Cruzada do Menor, Hospital Colônia de Curupaiti, Lar de Idosos do Amparo, Retiro Humboldt e Programa de Atendimento a Refugiados (Pares Cáritas).

Na Central, há uma lista de ações em cada uma das categorias (como doação de cestas básicas, indicação de atividades artísticas, indicação de brincadeiras, dica de como montar uma horta doméstica, consultoria jurídica, consultoria pedagógica, orientações e dicas de saúde, por exemplo) e de instituições relacionadas. Assim, o voluntário pode optar pela ação na qual gostaria de participar e pela instituição que gostaria de ajudar.

De acordo com Luciane Hentschke, coordenadora do programa de Ação Social da SBH, as atividades presenciais, que são realizadas há mais de 10 anos, não puderam acontecer por conta do isolamento social e tiveram que ser modificadas neste período de pandemia.

"Começamos apoiando nossos parceiros em suas campanhas e atuando, em conjunto com alunos, responsáveis e colaboradores, em ações como envio de mensagens de carinho e conforto a idosos via nossas redes sociais ou WhatsApp, criação de vaquinhas virtuais para compra de cestas básicas e material de EPI, entre outros. Mas a solidariedade e o apoio de todos foi crescendo e resolvemos expandir nossas ações e reunir diversas formas de voluntariado em um só canal, sendo a ponte entre as instituições e quem gostaria de ajudar", afirma Luciane.

Segundo a coordenadora, em algumas ações (como na parte de prestação de serviços), o voluntário poderá optar por enviar vídeo ou áudio por e-mail ou, em alguns casos, poderá fazer videochamadas diretamente com o assistido no hospital ou no lar de idosos, por exemplo. Os contatos com os beneficiados serão realizados via e-mail, WhatsApp ou na entrega de doação diretamente na instituição beneficiada, sempre seguindo as recomendações de uso de máscaras e luvas e mantendo um distanciamento apropriado.