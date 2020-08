Rio - Desde que a pandemia da covid-19 teve início no Brasil, a ONG AfroReggae se viu obrigada a mudar sua forma de atuação. As oficinas de dança, ballet e percussão foram suspensas e os ensaios da orquestra deixaram de acontecer. As atividades eram desenvolvidas nas comunidades de Vigário Geral, Morro do Cantagalo e no Centro do Rio. Entraram em cena distribuições de cestas básicas e realizações de lives para promover debates sobre temas sociais.

As lives são semanais no perfil do Instagram do AfroReggae e tratam de temas sociais, como racismo, movimentos sociais na pandemia e música clássica na favela, por exemplo. “Sempre temos convidados que tenham conhecimento sobre o tema que escolhemos e divulgamos as lives no nosso perfil e no perfil do convidado”, explica William Reis, coordenador-executivo do AfroReggae.. “Temos atingido uma média de 300 a 400 participantes por live e sempre acabamos ganhando novos seguidores.”

Reis participa desde fevereiro do VOA, programa voluntário da Ambev para compartilhamento de conhecimentos em gestão, e foram os mentores da companhia que o ajudaram a identificar o potencial do Instagram, rede social com grande audiência jovem, como uma importante ferramenta para a ONG manter seu trabalho e influência neste período.



Fora do mundo virtual, o AfroReggae também está arrecadando cestas básicas para distribuir em favelas do Rio. “A cada semana entregamos em uma comunidade. Nós entramos em contato com os líderes comunitários para organiza as doações”, explica. As cestas normalmente são doadas por institutos, como o Fundo Exemplo Arrasta e a Brazil Foundation.



E, no mês de agosto, foram retomadas as atividades da Segunda Chance, agência que atua na recolocação no mercado de trabalho de egressos do sistema prisional. “Nós estamos atendendo às terças e quintas, com medidas de distanciamento social, e seguindo todas as orientações das autoridades. Além da recolocação profissional, que é o principal foco da agência, atualmente ela está orientando pessoas que estão com dificuldade para obter o auxílio emergencial que o governo está pagando no período de pandemia. “Nosso foco é sempre auxiliar os egressos do sistema prisional, mas nesse período também estamos orientando outras pessoas”, diz Reis.



Além do reposicionamento do perfil no Instagram, o VOA está sendo muito importante para o momento de Reis no AfroReggae: “Eu sou a nova liderança do AfroReggae, e tenho pouca experiência em gestão. O programa está me ajudando muito nesse sentido, e continuamos nos encontrando mesmo à distância”, afirma.