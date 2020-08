Todos os cenários do cotidiano humano foram alterados pelos novos costumes, ocasionados pela pandemia, e com o mundo fitness não foi diferente. Com as academias fechadas e as recomendações para ficar em casa, as pessoas começaram a procurar os exercícios que poderiam fazer no conforto de seus lares, buscando manter a saúde física e mental. Entre vídeos de yoga, alongamento e treinos localizados, a FitDance, que atualmente é a maior comunidade de dança digital do mundo, encontrou espaço para se destacar e ultrapassou a marca de dez mil lives desde o início da quarentena.

Esse número impactante representa um crescimento de quase mil por cento em relação ao pré-pandemia. Apesar de oferecer mais de um milhão de aulas presenciais por ano, a FitDance já tinha a cultura das aulas online estabelecida, e foi isso que possibilitou a rápida adaptação. "Os números são bem relevantes. Temos algo perto de 10 mil aulas online pelo Brasil, ajudando milhões de pessoas a melhorarem o astral nesse período de pandemia. Com isso, estamos ajudando as pessoas a saírem da depressão, do baixo astral e afins, além de obviamente, levar muita alegria aos lares dos brasileiros", afirmou o coordenador das aulas online, Fábio Duarte.

Durante esse período, a academia inclusive se reinventou nos formatos, oferecendo aulas para os inscritos no YouTube, seguidores do Instagram, aulas com diversas redes de academias, lives de palestras, collabs com celebridades e até aulas de formação para instrutores e trainees. Boa parte desse conteúdo é oferecido gratuitamente pelo canal do YouTube da academia, com mais de 13 milhões de inscritos, que pode ser acessado pelo link: https://www.youtube.com/user/portalfitdance.