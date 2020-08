Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da CET-Rio, fechará para manutenção e limpeza o Túnel Rebouças, sentido Norte, das 23h50 de terça-feira às 04h30 de quarta-feira.

Os veículos procedentes da Lagoa, na Zona Sul, em direção ao Rio Comprido, Zona Norte, deverão seguir pela faixa reversível que será montada no sentido oposto.

Agentes da CET-Rio estarão no local para orientar os motoristas. De acordo com a Prefeitura do Rio, esta programação poderá ser suspensa em virtude de chuva forte ou outra demanda no município.