Baixas temperaturas no Rio vão até quinta-feira

O frio no Município do Rio apenas dará trégua a partir desta quinta-feira, quando as temperaturas estarão em gradativa elevação, segundo o sistema Alerta Rio. Hoje, ainda conforme o Alerta Rio, o céu estará nublado passando a parcialmente nublado. A previsão de temperatura mínima é de 12ºC e a máxima de 25ºC.



Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva menor que cinco mm para hoje, de acordo com o Alerta Rio. Amanhã, o dia ainda será de bastante nebulosidade. E as temperaturas permanecerão amenas e estáveis, com máxima de 25ºC e mínima de 12ºC. Também não há previsão de chuva para esta quarta-feira.



Já entre quinta-feira e sexta-feira, o posicionamento de um sistema de alta pressão irá favorecer a redução da nebulosidade e não há previsão de chuva, igualmente de acordo com o Alerta Rio.



Menor temperatura



A capital fluminense registrou, durante a madrugada de domingo, a menor temperatura mínima do ano. O termômetro marcou 10,3º C, às 3h, na estação do Alerta Rio em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. No sábado, o Rio de Janeiro havia contabilizado a máxima mais baixa de 2020, com 19,6°C, às 15h, em São Cristóvão, também conforme aferição do Alerta Rio.

A menor temperatura máxima tinha sido registrada no dia 15 de julho: 20°C, tanto em Irajá, na Zona Norte, quanto em Santa Cruz, na Zona Oeste. Desde o início deste mês, choveu em média 75 mm em toda a cidade do Rio, número acima da média histórica (47 mm).