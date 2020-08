Rio - Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, dois homens apontados por integrarem uma organização criminosa de milícia que atua em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Um dos presos é suspeito de extorquir um empresário da região, enquanto o outro fazia a segurança armada do local.

De acordo com a Draco, um dos homens assumiria nesta segunda-feira a gerência da comunidade do Antares, também em Santa Cruz, após o líder da milícia ter dado autorização. Já o outro preso é ex-policial militar demitido da corporação pelo crime de extorsão mediante sequestro, após ter sido condenado a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.



Com eles, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38, ambos municiados. Os presos foram autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, extorsão e associação criminosa, cuja pena somada pode chegar a 10 anos de reclusão.