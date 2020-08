Prefeitura do Rio inicia distribuição de cartões kit merenda para alunos da rede

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou uma nova etapa de distribuição de kits merenda para todos os 641 mil alunos da rede municipal. Já foram entregues, na última sexta, 20 mil cartões para os inscritos na Educação Especial, que tiveram prioridade. E desde ontem, os benefícios estão sendo distribuídos para os demais estudantes da rede municipal com novidades.



A entrega seguirá ordem alfabética, de acordo com a primeira letra do nome do responsável do aluno. Haverá uma medida de segurança para o cartão receber o crédito: o cartão só terá o crédito liberado após a entrega ao responsável pelo aluno, como explica a secretária municipal de Educação, Talma Romero Suane. "Por uma questão de aglomeração, definimos desta forma a entrega. A escola entra em contato com o responsável para definir a hora da entrega", conta. "Vamos carregar o cartão sempre no final do dia. Assim garantimos alimentação de forma responsável aos nossos alunos".



De acordo com a Prefeitura, mais de 700 mil kits, entre cestas básicas e cartões, já foram distribuídos desde o início da pandemia para as famílias de alunos da Rede Municipal de Ensino. Mais de 2,5 milhões de quilos de alimentos também já foram distribuídos, também segundo a Prefeitura.



O valor anterior dos cartões, de R$ 100, era para o consumo de dois meses de merenda para os alunos. Atualmente, o cartão está carregado com créditos referentes aos dias letivos de um mês, no valor de R$ 54,25.



A secretaria informa também que, além da distribuição dos kits merenda, a SME já distribuiu também 244 mil litros de leite para alunos de creche.