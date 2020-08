Polícia faz megaoperação contra roubos em todo o estado

Rio - A Polícia Civil faz, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, uma megaoperação contra diversos tipos de roubos em todo o estado. São dezenas de mandados de prisão que estão sendo cumpridos por centenas de agentes de várias delegacias.

A ação é coordenada pela Subsecretaria Planejamento e Integração Operacional e tem a a participação das delegacias homicídios, que estão à procura de envolvidos em latrocínios (roubo de seguido de morte).

Até o momento, 30 pessoas foram presas e duas morreram em confronto com os policias em Resende, no Sul Fluminense, de acordo com a TV Globo.

Em atualização...