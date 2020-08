PF faz operação contra organização criminosa nacional que quer expandir atuação para o Rio

Rio - A Polícia Federal faz, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, a Operação Expurgo, para cumprir 27 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa com atuação nacional que pretende expandir sua atuação para o Estado do Rio. Os mandados estão sendo cumpridos no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Pará e Mato Grosso do Sul. Sete deles são no Rio (em Realengo, na Zona Oeste da capital, e Três Rios, na Região Serrana).

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Bangu. As investigações, iniciadas em dezembro de 2018, apontaram que, ao planejar a expansão para o Rio, os criminosos pensaram em uma aproximação e parceria com outras facções que já atuam no estado.

Ainda segundo a PF, os líderes dessa quadrilha, mesmo presos, gerenciam esses grupos de dentro dos presídios, onde passam ordens e tomam decisões para todo o bando. A organização tem uma hierarquia e disciplina bem definidas, com um "estatuto" e "dicionário disciplinar" próprios, que estabelecem os protocolos a serem seguidos por todo os membros. Há até a aplicação de sanções previstas em caso de descumprimento de determinações.

As investigações também descobriram que a comunicação entre o grupo é facilitada pelo uso de aplicativos para a divisão de tarefas; tais como:

. definição de atividades diárias

. realização de debates e a tomada de decisão

. difusão de diretrizes a serem adotadas pelos membros

. monitoramento das atividades das forças de segurança estaduais

Além de organização criminosa, os alvos da ação serão autuados por tráfico de drogas e armas.

O nome da operação faz referência ao movimento da Polícia Federal de acabar com a estrutura da organização criminosa, evitando a sua expansão e domínio no Estado do Rio.