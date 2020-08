Motoboy estupra a amiga após ela deixar festa embriagada em Campo Grande

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Zona Oeste (Deam-Oeste) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, um motoboy de 22 anos que estuprou a amiga de 19 no domingo, em Campo Grande. A vítima estava embriagada quando foi abusada.

De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Deam-Oeste, na delegacia, a jovem contou que tinha ido a uma festa com o amigo e que lá ingeriu bastante bebida alcoólica, a ponto de ficar totalmente embriagada. A partir daí, ela só se lembrou de ter acordada sem roupa na casa do motoboy e com ele saindo do banheiro para ter relações sexuais com ela duas vezes.

A vítima ainda contou que ao perceber o que havia acontecido, questionou o amigo, que disse: "Fiz besteira".

O motoboy disse que usou o celular da amiga para pedir um motorista por aplicativo da festa com destino à casa dele. A corrida ajudou na investigação policial.

Ao ser preso, o abusador confirmou parte da história narrada pela vítima, mas entrou em contradição em relação a alguns trechos. Ele foi levado à Deam-Oeste, onde foi autuado por estupro de vulnerável, já que a amiga não teve chances de reagir, por estar embriagada durante o crime.