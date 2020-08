Jovem denuncia racismo e perseguição por segurança em supermercado de São Gonçalo

Rio - O estudante de Gastronomia Bernardo Marins denuncia que foi perseguido por um segurança enquanto fazia compras no hipermercado Extra em Alcântara, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na última terça-feira (18), dia em que completou 20 anos. O confeiteiro relata que comprava ingredientes para fazer seu bolo de aniversário.

"Assim que eu entrei, o segurança começou a me seguir, parou no corredor em que eu estava e começou a passar o rádio pedindo para verem na câmeras se eu tinha colocado alguma coisa dentro da minha bolsa. Me dirigi até o caixa e vi ele indo atrás de mim. Depois de ter pago, pedi para chamarem o gerente para falar do ocorrido, foi então que o segurança veio gritando no rádio: 'Vê se ele colocou algo no bolso porque o bolso dele tá cheio'. Sim, meu bolso estava com volume porque eu estava cheio de moedas", diz Bernardo em seu relato.

O jovem conta que o gerente da unidade negou que houve racismo no caso. "Ele falou que o segurança só estava andando pelo mercado e que não era comigo. Fiquei indignado pois o gerente era pior que o segurança e resolvi ir embora. Saindo do mercado, o segurança veio atrás de mim e me chamou de 'ladrãozinho." Bernardo conta que os dois discutiram depois que o estudante questionou o funcionário pela acusação sem provas.

"Ficamos no bate-boca até que ele me perguntou se eu achava q ele era cego. Fui ao gerente e pedi para me revistarem e não quiseram. Em todo o momento o segurança falava alto no rádio pra todo mundo ouvir. Todos ficaram pensando que eu era ladrão . Foi a pior humilhação que eu já passei na vida. Nós negros vivemos isso todos os dias", finaliza.

A reportagem entrou em contato com o Grupo Pão de Açúcar, que administra o Extra, e aguarda posicionamento.