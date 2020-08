PM apreende metralhadora capaz de derrubar helicóptero

Rio - PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 35° BPM (Itaboraí) apreenderam, na manhã desta terça-feira, uma metralhadora calibre .30, que é capaz de derrubar helicóptero. O armamento foi encontrado na localidade conhecida como Rota do Minério, no município de Tanguá, na Região Metropolitana do estado.

Além da metralhadora, os policiais também apreenderam cinco pistolas, duas espingardas calibre 12, munições e uma grande quantidade de drogas, que serão contabilizadas.

De acordo com a Polícia Militar, o material foi encontrado após uma denúncia anônima sobre um esconderijo de criminosos. Quando os agentes chegaram ao local, houve um intenso confronto e um dos suspeitos morreu. Ele estava usando roupa camuflada. Os demais bandidos fugiram por uma região de mata.

A polícia investiga se o armamento apreendido faz parte do tráfico de drogas da comunidade da Reta Velha, no Complexo da Reta, no município vizinho de Itaboraí.