Olivier Costa cONQUISTA O Tesoura de Ouro

Se você é do Rio de Janeiro e ama dar um trato no cabelo, com certeza conhece ou já ouviu falar em Olivier Costa. O hairstylist foi um dos vencedores do prêmio Tesoura de Ouro 2020, competição que é considerada o Oscar dos profissionais da beleza. Este ano, o evento terá um significado maior, uma vez que o setor de beleza foi um dos mais atingidos durante a pandemia do novo coronavírus e ainda sofre com os reflexos dos meses em que esteve com as portas fechadas. A premiação acontecerá no dia 14 de setembro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Olivier Costa começou sua carreira observando e aprendendo com familiares que trabalhavam na área da beleza. Autodidata, em pouco tempo conseguiu conquistar o público feminino com o seu talento para encontrar o loiro perfeito sem danificar os fios e se tornou também especializado em tratamentos capilares. O hairstylist já atendeu famosas como: Lexa, Moranguinho, Perlla, Debby Lagranha, Leticia Faria e Petra Mattar.

Segundo Olivier (Instagram @oliviercostavip), a conquista do prêmio Tesoura de Ouro é como um combustível para seguir evoluindo cada vez mais na atividade. "Acredito que isso seja um divisor de águas da minha vida. Conseguir um prêmio desse é incentivador demais pra eu me manter firme na minha profissão e conseguir conquistar degraus ainda mais altos", explica.

O hairstylist afirmou ainda que seu trabalho só é reconhecido por conta dos elogios de suas clientes. "É uma honra receber um prêmio como esse, mostra que apesar de um início de ano difícil, com a pandemia, ainda vamos conseguir encerrar 2020 com grandes vitórias. Considero um marco muito importante na minha carreira. Estou muito realizado. Gratidão às minhas clientes porque sem elas esse reconhecimento não seria completo", comemora Olivier Costa.

Premiação virtual

De acordo com o organizador do Tesoura de Ouro, Carlos Simões, a escolha dos ganhadores ocorreu de forma virtual por conta das medidas de isolamento social. Três critérios foram levados em consideração. "Nós escolhemos os vencedores através de vídeos na internet que tiveram muitas curtidas, que repercutiram bastante e que chamaram a atenção da nossa equipe de jurados", afirmou. Além disso, Carlos ressalta que não vai ocorrer nenhum tipo de competição no dia 14. "Não vai haver uma competição, vai haver uma premiação que a gente chegou até eles através de trabalhos realizados", ratifica.

Devido às incertezas no calendário por conta da pandemia, Carlos informou em primeira mão a O DIA que o Primeiro Mundial de Cabeleireiros, que aconteceria no final deste ano, será realizado em novembro de 2021, no Copacabana Palace. "Nós vamos sediar o maior evento de cabeleireiros do planeta. Serão mais de 50 países reunidos na maior premiação de cabeleireiros do mundo, que vai entregar a Tesoura de Ouro Mundial. O Brasil, por ser o país-sede, terá 15 cabeleireiros disputando o prêmio. O Rio de Janeiro contará com três profissionais. Nós vamos continuar acompanhando o trabalho de todos pela internet", destacou Carlos.

Por ser vencedor do Tesoura de Ouro 2020, Olivier já está com a sua vaga garantida no mundial, em novembro de 2021. Além disso, o hairstylist também será jurado da Tríplice Tesoura na Hair Brasil, que vai escolher, em março, o melhor cabeleireiro do Brasil.

Categorias

No evento de premiação em setembro, na churrascaria Tourão, na Barra, serão agraciados profissionais em diversas categorias: além do Tesoura de Ouro, haverá Navalha de Ouro (para barbeiros), Alicate de Ouro (manicures), Make Up de Ouro (maquiagem) e Pinça de ouro (design de sobrancelhas). Serão 19 homenageados, entre eles Charley Cabral da Trindade, barbeiro da Studio Charley (Instagram @studiocharleybarbershop), a designer de sobrancelhas Thaiane Pacheco (@thaiane_pacheco), a manicure Ingrid Lemos (@nailsingridlemos), e as cabeleireiras Michele de Carvalho (@xellyafroarts), especializada em penteados afro, e Ana Angelica (@espacolindaseloiras), expert em madeixas louras.