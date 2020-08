Lava Jato: Sérgio Cabral é condenado pela 14ª vez; pena ultrapassa 294 anos

Rio - Sérgio Cabral (MDB) foi condenado a mais 11 anos e 10 meses de prisão. O ex-governador do Rio foi sentenciado no âmbito da Operação C'est Fini, desdobramento da Lava Jato que faz alusão à Farra dos Guardanapos. Esta é a 14ª condençaão de Sérgio Cabral e a pena ultrapassa 294 anos.

Na decisão, o Juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, também condenou o empresário George Sadala, o ex-secretário de Governo Wilson Carlos e o operador financeiro Luiz Carlos Bezerra.



De acordo com a investigação, Cabral recebia 5% de propina sobre os contratos do governo do estado. Sadala, dono do Rio Poupa Tempo, pagou R$ 1,3 milhão a Cabral para ganhara a licitação. Bezzerra e Wilson Carlos seriam os responsáveis por intermediar os pagamentos.



Farra dos Guardanapos



Um jantar em Paris deu origerem a "Farra dos Guardanapos". Em fotos tiradas durante o jantar, ex-secretários do Rio, empresários e o ex-governador Sérgio Cabral usavam guardanapos na cabeça.

A reportagem tenta contato com a defesa dos citados. O espaço está aberto para manifestações.