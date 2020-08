Seguro DPVAT lança atendimento por Whatsapp

Seguradora Líder lançou o assistente virtual do Seguro DPVAT, que pode ser acessado por dois canais: WhatsApp, no número (21) 96781-3444, ou pelo Rio - Alançou o assistente virtual do, que pode ser acessado por dois canais: WhatsApp, no número, ou pelo site . Com o assistente virtual é possível consultar o andamento de pedido de indenização e tirar dúvidas sobre os serviços do seguro.

Para isso, basta escolher a forma de atendimento de preferência e selecionar entre as opções "andamento do meu pedido de indenização", para quem já tem um processo aberto e quer saber o status, ou "outros assuntos", para quem deseja enviar alguma pergunta.



O assistente virtual foi feito para ajudar em questões sobre documentação, como dar entrada, pontos de atendimento, valores das indenizações, como os proprietários de veículos podem pagar o seguro, o calendário de pagamento e como pedir restituições de valores pagos a mais ou em duplicidade. Outros temas serão incorporados com a evolução e aprendizagem do assistente. Caso não seja possível esclarecer as dúvidas, o beneficiário será transferido para um atendente.



"Estamos pensando em soluções para deixar a sociedade cada vez mais próxima do Seguro DPVAT. Esperamos, com mais essa opção de atendimento, tornar a jornada do cliente mais ágil e prática", afirma Iran Porto, diretor de Operações e TI da Seguradora Líder.



Celeridade nos processos



A companhia disponibilizou uma Central de Atendimento Telefônico para que os beneficiários possam dar entrada no pedido de indenização e criou um site para envio de documentos pendentes.



Os últimos dados do DPVAT do mês de julho mostram que 56% do total de indenizações solicitadas foram pagas em até dez dias. O tempo é contado a partir do momento de entrega da documentação até a efetivação do pagamento.



O atendimento telefônico é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, por meio dos telefones 4020-1596, para capitais e Regiões Metropolitanas, e 0800 022 12 04, para outras regiões. Já o aplicativo está disponível para download na Apple Store ou Google Play.

No primeiro acesso à plataforma é preciso selecionar o perfil "Sou vítima, beneficiário ou representante legal" e, depois, preencher o cadastro.



Sobre o Seguro DPVAT



O DPVAT é um seguro obrigatório de caráter social que protege os mais de 210 milhões de brasileiros em casos de acidentes de trânsito, sem apuração da culpa.

Ele pode ser destinado a qualquer cidadão acidentado em território nacional, seja motorista, passageiro ou pedestre, e oferece três tipos de coberturas: morte (valor de R$13.500), invalidez permanente (de R$135 a R$13.500) e reembolso de despesas médicas e suplementares (até R$2.700). A proteção é assegurada por um período de até três anos.