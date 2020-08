Corpo são com o Vértico Kinesis

Mineiro de Mar de Espanha, Rodrigo Fernandes, 41 anos, é fisioterapeuta e, recentemente, desenvolveu o método Vértico Kinesis. São aulas de consciência corporal que têm como objetivo trabalhar a sensação, funcionalidade corporal, força e mobilidade articular. Rodrigo não é morador da Zona Oeste do Rio, mas suas aulas online conseguem alcançar qualquer lugar do mundo e isso tem sido muito importante no atual cenário de pandemia por conta do isolamento social.

De acordo com o fisioterapeuta, o método é pautado na ciência do movimento e propõe um conjunto de exercícios terapêuticos e eficientes que atuam na manutenção da postura, força, potência e equilíbrio. Além disso, Rodrigo afirma que o método desperta no indivíduo suas potencialidades de consciência corporal e autoexpressão.

"Percebi que o encadeamento de alguns exercícios, além de facilitar a funcionalidade corporal do indivíduo, melhora a força, a mobilidade, diminui as tensões musculares e articulares. A metodologia deste trabalho prioriza a individualidade, o foco de atenção, a concentração e as habilidades de observar, sentir, perceber, diferenciar e comparar. O resultado final do trabalho não muda só a estética do corpo, mexe também com os estados psicocomportamentais das pessoas, os humores e a forma de se relacionar no mundo", afirma o fisioterapeuta.

Composta de exercícios respiratórios, de mobilidade, flexibilidade, força muscular, equilíbrio a relaxamento, as aulas podem ser realizadas de forma presencial ou online.

A prática constante deste método resulta na redução do estresse, reequilíbrio da homeostase corporal, melhora da concentração e equilíbrio emocional, fortalecimento do sistema imunológico, melhora no uso dos grupamentos musculares, na manutenção da força, da potência muscular e das condições cardiopulmonares, e ganho de qualidade de vida e bem-estar.