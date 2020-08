Cursos online para empreendedores e gestores

O Grupo Soares Pereira & Papera (GSPP), com sede na Barra da Tijuca, acaba de lançar, em parceria com o Business Behavior Institute (BBI) of Chicago, dois cursos online focados nos segmentos de varejo e franquia. Voltados para empreendedores, gestores e profissionais que desejam ingressar ou se aperfeiçoar nos respectivos setores, os cursos iniciam em outubro, de forma totalmente online e têm duração de seis meses. Ao final, os alunos receberão um certificado nacional como curso de extensão com 30 horas de conteúdo e um certificado internacional de extensão.

Com 25 anos de mercado, o GSPP é, atualmente, a maior empresa de consultoria de varejo e serviços do Rio. Com vasta experiência em formatação e gestão de franquias, a empresa percebeu a crescente demanda por conteúdos que preparassem os franqueados e empreendedores para entrada nos segmentos de franchising e varejo.

A empresa está responsável pela ementa dos cursos que incluem módulos sobre planejamento financeiro, operacional, comercial e jurídico; branding, posicionamento de marca e design de produto; visual merchandising; experiência de compra e jornada do cliente; empreendedorismo no varejo, entre outros tópicos. Os professores - todos recrutados pela empresa - são referências no mercado em suas áreas de atuação: Clodoaldo Nascimento, da YES! Idiomas; Michel Tauil, da Blue Man e Casa Graviola; Jeff Araujo, da Hollyfancy; Pedro Horta, do Grupo Soma, e vários outros nomes de peso.

A metodologia fica por conta do BBI of Chicago, empresa do mesmo grupo do CBI of Miami e que está no Brasil desde 2016. Os cursos vão reunir a experiência das instituições e o benchmark mundial de metodologias e treinamentos de desenvolvimento comportamental 100% focado em negócios. São 50 horas de conteúdo, divididas em módulos com novos materiais liberados a cada duas semanas. Além das videoaulas, há sugestão de exercícios, artigos, encontros online semanais e avaliações ao final de cada módulo.

"O curso traz os benefícios do ensino a distância: possibilidade de assistir as aulas de qualquer lugar e total flexibilidade de horário, com a metodologia de sucesso do BBI of Chicago. Além disso, os alunos terão acesso à expertise dos melhores profissionais do mercado em uma única plataforma. Para quem desejar ingressar no mercado de franquias ou varejo, é uma oportunidade de iniciar com segurança e assertividade, tendo uma visão holística de todas as etapas e processos envolvidos", destaca Kamila Barroso, sócia do GSPP e coordenadora do curso.

Para se inscrever no Curso Varejo 4.0 ou ter mais informações, basta acessar o site www.bbiofchicago/varejo. Se quiser se inscrever no Curso Franquias de alto desempenho, acesse www.bbiofchicago.com/franquia.