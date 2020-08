Tiroteio e perseguição assustam moradores da Zona Sul

Rio - Uma perseguição policial assustou moradores, pedestres e motoristas na Zona Sul do Rio, no início da tarde desta quarta-feira. De acordo com os relatos, criminosos em dois carros faziam um arrastão na Lagoa Rodrigo de Freitas e houve um tiroteio quando os homens armados se depararam com um agente da Operação Lagoa Presente, na Avenida Borges de Medeiros.

Ainda segundo as informações, os bandidos fugiram em direção ao Túnel Rebouças e as viaturas da polícia iniciaram o cerco. No entanto, um agente à paisana reagiu contra os homens armados. De acordo com a Polícia Militar, na ação foram apreendidos uma arma, carregadores de fuzil e de pistola, drogas e outros materiais. Não há informações sobre feridos.