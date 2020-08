Segurança Presente chega ao Cristo Redentor

Rio - O Cristo Redentor , principal cartão postal do Rio, ganhou, nesta quarta-feira, a 30ª base do programa Segurança Presente. O reforço no policiamento vai ajudar a aumentar a segurança num dos pontos turísticos mais visitados do mundo, e que foi reaberto recentemente – seguindo os protocolos de distanciamento social e de prevenção à covid-19.

A Operação Cristo Presente funcionará diariamente, durante 24 horas, com 12 policiais militares realizando o patrulhamento a pé, em motocicletas e em viaturas na Estrada das Paineiras e no Santuário Cristo Redentor.



"O Segurança Presente é um programa próximo da comunidade, que conversa e ouve a população, que tem ali um policial com um nome. Não é possível a polícia estar em todos os lugares, mas, em determinadas áreas, como é o caso do Cristo Redentor, da Estrada das Paineiras, onde há fluxo de turistas, não podemos permitir que eles fiquem em situação de vulnerabilidade", afirmou o governador Wilson Witzel, durante a cerimônia de lançamento do Cristo Presente.



Witzel lembrou ainda que, em 2019, houve crescimento de 20% na ocupação dos hotéis, resultado de uma série de ações não só na segurança pública, mas também de investimentos em turismo.



Durante a cerimônia, o reitor do Santuário do Cristo Redentor do Corcovado, Padre Omar, disse estar vivendo um momento histórico e que terá repercussão internacional. "Hoje, a 710 metros de altura e abaixo do principal símbolo do país, somos presenteados com essa ação do Governo do Estado, que visa a uma integração ainda maior para manter a beleza desse lugar. Estamos de braços abertos para receber as pessoas que nos visitarem", agradeceu o Padre Omar, abençoando a tropa formada.



Já o vice-governador Claudio Castro afirmou ser muito simbólico estar aos pés do Cristo Redentor, lugar de grande vocação turística, inaugurando mais uma base do programa Segurança Presente. "Esse governo triplicou o programa Segurança Presente em um ano e meio, apenas com recursos públicos, fazendo girar a economia do nosso estado e incentivando o turismo", afirmou.



Toni Costa, carioca e morador de Brasília, esteve no Cristo Redentor com a família e elogiou a iniciativa de reforçar o policiamento: "Está muito bom. A gente agora se sente mais seguro para trazer a família", disse, após cumprimentar o governador, na saída da cerimônia.



A Operação Segurança Presente tem bases nas zonas Sul, Norte e Oeste da cidade do Rio e em Niterói, São Gonçalo, na Baixada Fluminense e Costa Verde. São elas: Lapa, Aterro do Flamengo, Méier, Lagoa, Centro, Niterói, Leblon, Copacabana, Tijuca, Ipanema, Nova Iguaçu, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Austin, Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Bonsucesso, São Gonçalo, Madureira, Jacarepaguá, Belford Roxo, Queimados, Irajá, São João de Meriti, Magé/Piabetá e Itaguaí.