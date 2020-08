Covid-19: Rio registra 140 novas mortes em 24h; total vai a 15,7 mil óbitos

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizou os números da pandemia de coronavírus no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim desta quarta-feira, foram registrados 140 novos óbitos e 2.672 novos casos da doença. Com a atualização, o total de mortes vai 15.700 e os casos confirmados vai a 216.675.

Há ainda 544 óbitos em investigação e 345 foram descartados. Entre os casos confirmados, 195.166 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro – 88.699

Niterói – 10.606

São Gonçalo – 10.584

Duque de Caxias – 7.797

Belford Roxo – 7.267

Macaé – 6.872

Volta Redonda – 5.244

Nova Iguaçu – 5.230

Angra dos Reis – 4.658

Campos dos Goytacazes – 4.272

Itaboraí – 3.982

Teresópolis – 3.654

Maricá – 2.963

São João de Meriti – 2.918

Magé – 2.901

Itaperuna – 2.431

Três Rios – 2.278

Nova Friburgo – 2.262

Queimados – 2.235

Itaguaí – 2.100

Cabo Frio – 1.962

Petrópolis – 1.730

Resende – 1.710

Rio das Ostras – 1.643

Barra Mansa – 1.556

Rio Bonito – 1.525

Guapimirim – 1.388

Mesquita – 1.209

Nilópolis – 1.123

São Pedro da Aldeia – 1.066

Araruama – 1.008

Santo Antônio de Pádua – 964

Saquarema – 958

Barra do Piraí – 902

Paraíba do Sul – 810

São João da Barra – 766

Casimiro de Abreu – 737

Tanguá – 726

Bom Jesus do Itabapoana – 689

Seropédica – 673

Mangaratiba – 659

Vassouras – 646

Paraty – 638

Piraí – 608

Paracambi – 574

Cachoeiras de Macacu – 529

Porciúncula – 517

São Francisco de Itabapoana – 507

Conceição de Macabu – 489

Iguaba Grande – 489

Natividade – 458

Valença – 451

Pinheiral – 413

Quissamã – 407

São José do Vale do Rio Preto – 389

Miracema – 377

Armação dos Búzios – 356

Sapucaia – 329

Varre-Sai – 322

Itaocara – 318

Italva – 314

Itatiaia – 301

Japeri – 288

Cardoso Moreira – 285

Porto Real – 278

Carapebus – 261

Rio Claro – 258

Miguel Pereira – 238

São Fidélis – 234

Laje do Muriaé – 223

Cambuci – 169

Aperibé – 167

Paty do Alferes – 165

Areal – 161

Arraial do Cabo – 157

Silva Jardim – 140

Cordeiro – 137

São José de Ubá – 134

Quatis – 128

Bom Jardim – 127

Comendador Levy Gasparian – 124

Mendes – 121

Engenheiro Paulo de Frontin – 119

Carmo – 114

Sumidouro – 95

Santa Maria Madalena – 89

Cantagalo – 77

Duas Barras – 59

Trajano de Moraes – 55

Macuco – 45

São Sebastião do Alto – 24

Rio das Flores – 14



As 15.700 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro – 9.468

São Gonçalo – 648

Duque de Caxias – 643

Nova Iguaçu – 503

São João de Meriti – 379

Niterói – 353

Campos dos Goytacazes – 290

Belford Roxo – 263

Itaboraí – 195

Magé – 184

Volta Redonda – 175

Petrópolis – 164

Mesquita – 152

Nilópolis – 151

Angra dos Reis – 144

Macaé – 132

Cabo Frio – 112

Itaguaí – 109

Teresópolis – 109

Maricá – 98

Barra Mansa – 96

Nova Friburgo – 95

Rio das Ostras – 70

Resende – 68

Três Rios – 58

Araruama – 55

Guapimirim – 52

Saquarema – 52

Queimados – 51

Rio Bonito – 48

Seropédica – 48

Barra do Piraí – 43

Tanguá – 37

Itaperuna – 36

São Pedro da Aldeia – 34

Mangaratiba – 33

Iguaba Grande – 29

Paracambi – 28

Paraty – 28

Cachoeiras de Macacu – 26

Japeri – 24

Paraíba do Sul – 23

Sapucaia – 23

Vassouras – 23

São Fidélis – 22

São Francisco de Itabapoana – 22

Bom Jesus do Itabapoana – 20

Casimiro de Abreu – 19

Itaocara – 19

Quissamã – 16

São José do Vale do Rio Preto – 14

Armação dos Búzios – 13

Piraí – 13

Miguel Pereira – 12

Porciúncula – 12

Conceição de Macabu – 11

Porto Real – 11

Rio Claro – 11

Santo Antônio de Pádua – 11

Valença – 11

Pinheiral – 10

São João da Barra – 9

Sumidouro – 9

Itatiaia – 7

Aperibé – 6

Arraial do Cabo – 6

Italva – 6

Silva Jardim – 6

Areal – 5

Paty do Alferes – 5

Bom Jardim – 4

Cambuci – 4

Carapebus – 4

Comendador Levy Gasparian – 3

Duas Barras – 3

Engenheiro Paulo de Frontin – 3

Miracema – 3

Natividade – 3

Carmo – 2

Macuco – 2

Mendes – 2

Rio das Flores – 2

Santa Maria Madalena – 2

Cantagalo – 1

Cardoso Moreira – 1

Cordeiro – 1

Quatis – 1

São Sebastião do Alto – 1