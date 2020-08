Prefeitura do Rio resgata cães e gatos que sofriam maus-tratos na Zona Norte

A Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria de Bem Estar-Animal (SUBEM), resgatou hoje dezenove gatos e três cães numa casa em Brás de Pina, na Zona Norte. Eles viviam em carrinhos de compra fechados ou trancados em armários no quintal e os cachorros estavam acorrentados. Dos dezenove gatos, cinco eram filhotes.

A denúncia chegou por meio da Comissão de Direitos dos Animais da Câmara Municipal, e da central do 1746. Os animais resgatados foram levados para o Centro de Proteção Animal Fazenda Modelo, onde estão recebendo cuidados médicos e, depois, estarão disponíveis para a adoção.

Neste ano, de janeiro a junho, a Subsecretaria recebeu cerca de 1.473 chamados de abandono e maus-tratos de cães e gatos por meio do telefone 1746. Por causa disso, a pasta desenvolveu diversos programas para combater os maus-tratos e conscientizar a população sobre a importância de não abandonar seus animais.

Durante a quarentena, foi lançado o projeto 'Entrega Pet', para incentivar a chegada de um novo animal de estimação sem o adotante sair de casa. Tudo é feito virtualmente.

Os interessados em adotar devem entrar em contato por meio do Whatsapp (21) 9 9399-3968. A coordenação do programa faz a entrevista por vídeo-chamada. Sendo o candidato aprovado, o animal é levado até seu novo lar.

Existem algumas especificações para se tornar adotante e participar do programa. É preciso ser maior de dezoito anos, e ter à mão original e cópia do RG, CPF e comprovante de Residência. Em seguida, o proponente deve chamar a equipe pelo Whatsapp (21)99399-3968 e fazer entrevista com a coordenadora de adoção, que será feita através de chamadas de vídeos. Assim que a entrevista for aprovada, o dia da entrega é agendado e o pet é levado à casa do adotante.

A entrega é realizada somente na cidade do Rio de Janeiro. Todos os animais irão castrados, vacinados e microchipados.