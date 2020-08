Ministra do STJ rejeita pedido para arquivar inquérito de Witzel por incitação ao crime

Rio - A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nancy Adrighi rejeitou o pedido da defesa de Wilson Witzel para arquivar o inquérito em que o governador do estado é investigado por incitação ao crime. A decisão foi tomada nesta segunda-feira e divulgada nesta quarta-feira.

O inquérito é referente a declarações do governador sobre a segurança pública. Um dos casos investigados é a manifestação do governador logo após o desfecho do sequestro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói, em agosto do ano passado.

Na ocasião, Witzel comemorou o desfecho com a morte do sequestrador após horas de negociação. Ao descer de um helicóptero, o governador fez gestos de comemoração.

O outro episódio é a declaração sobre a postura da polícia no combate ao crime, em 2018. "A polícia vai fazer o correto: vai mirar na cabecinha e… fogo! Para não ter erro", disse o governador.

Na decisão, a ministra disse que não pode interferir no caso, porque cabe ao Ministério Público, titular da ação penal, conduzir o processo.

Em nota, a defesa de Witzel afirmou que a manifestação da ministra do STJ “não leva em consideração que o governador já prestou depoimento”.

"Na decisão, do dia 24 de agosto, a ministra responde a um pedido do MPF solicitando mais prazo para a oitiva, que, no entanto, já havia sido realizada, e diz que caberá à PGR avaliar pedidos de arquivamento nesta fase. Neste momento, a defesa aguarda manifestação do MPF", disse a defesa.