Polícia Civil e MP fazem operação contra milícia na Baixada Fluminense

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizam nesta quinta-feira a operação "Consagrado", para cumprir 32 mandados de prisão preventiva e 71 de busca e apreensão contra a milícia que atua em Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Até o momento, 11 suspeitos já foram presos. Entre elas está o policial militar Eduardo Oliveira dos Santos, lotado no 21ºBPM (Mesquita), indiciado e denunciado por corrupção passiva.

De acordo com o MP, as investigações se iniciaram em agosto de 2019, por conta de um duplo homicídio ocorrido em Austin e foram descobertos vários indícios da prática do crime de organização criminosa. A denúncia contra a quadrilha aponta como lideranças do grupo Vladimir Guimarães Ferreira, o ex-policial militar Luiz Fernando Cardoso de Loiola, vulgo Nandinho, e Luiz Carlos Pereira dos Santos Cruz, vulgo Nem Corolla.

A investigação aponta registros de que o grupo exigia "taxa de segurança", bem como pagamento de quantias por mototaxistas, para que estes pudessem circular livremente e, ainda, monopolizava o fornecimento de água e cesta básica, além de impor serviço clandestino de TV a cabo e internet.



O inquérito também comprova que a organização criminosa realizava o pagamento de propina para policiais militares lotados em Austin, regularmente, para que esses deixassem de repreender as ações do grupo. A investigação apurou que dentre os agentes que recebiam a propina estão os PMs denunciados Julio Cesar de Oliveira Silva e Eduardo Oliveira dos Santos, vulgo Dudu. Os dois também foram denunciados por organização criminosa e corrupção passiva.



A investigação também apontou indícios de uma aliança entre a organização criminosa e uma facção do tráfico de drogas, formando uma narcomilícia.