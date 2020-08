Hospital Adventista Silvestre promove simpósio sobre saúde mental na pandemia

Rio - O Hospital Adventista Silvestre promove, nesta quinta-feira (27), o I Simpósio de Saúde Mental, evento gratuito e online. Sob a coordenação da psicóloga Ellen Aragão, serão abordados sete temas como Assistência Psicológica e Visitas Virtuais para Pacientes em ITU, Suporte Psicológico para à Equipe Multidisciplinar e Cuidados Paliativos. O evento acontece via plataforma Zoom (Reunião: 922 2964 9513 / Senha: has2708) das 14h as 17h.



Programação:



I Simpósio de Saúde Mental (Online) do Silvestre



Tema: DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA DURANTE A PANDEMIA POR COVID-19



Coordenação e Organização: ELLEN ARAGÃO (Psicóloga Hospitalar – HAS Rio)



Convidados:



Katrina Pereira – Hospital Mario Leoni



Márcia Regina Costa – INCA HC3



Julia Moscoso – Hospital Pró-Cardíaco



Stefanie Vieira – São Cristóvão/SE



Rafaela Grillo – Central de Atendimento 160



Priscila Andrade – Psicóloga Hospitalar



Acesso:



https://adventistas.zoom.us/j/92229649513?pwd=VC9hcXQ5K25KYWtISzF5ZjJrZ1UwQT09



ID da reunião: 922 2964 9513



Senha de acesso: has2708