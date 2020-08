Ex-segurança de Nem da Rocinha é preso por homicídio de amigo de contraventor

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta quinta-feira, mais um envolvido na morte de Marcelo Oliveira França. A prisão aconteceu em Três Rios, na Região Centro-Sul Fluminense do Rio. O homem, de 36 anos, já foi segurança do traficante Nem da Rocinha, chegou a ser preso e, após ser liberado, passou a dar aulas de boxe.



Haylton Escafura, morto dentro do Hotel Transamérica, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, junto com a policial militar da UPP Rocinha Francine de Souza, de 27 anos. O crime da morte de Marcelo aconteceu em junho de 2017, em um bar no Cachambi, na Zona Norte do Rio . A morte ocorreu horas depois de Marcelo, de 38 anos, postar uma homenagem ao bicheiro, morto dentro do, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, junto com a policial militar da, de 27 anos.

De acordo com as investigações da especializada, o criminoso foi o responsável por atirar três vezes na cabeça da vítima. O outro executor do crime e o mandante já foram presos.



A apuração revelou que a vítima foi morta a mando do ex-sócio, que pretendia ficar como único proprietário do bar. Marcelo França era amigo do contraventor Haylton Escafura.



As investigações prosseguem para apurar a relação de Marcelo com o Haylton e a suspeita de que ele seria responsável pela contabilidade da contravenção.