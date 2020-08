Recreio Shopping: marketing digital para lojistas

O Recreio Shopping passou a promover, a partir desta quinta-feira, um curso digital gratuito pensando em capacitar ainda mais os seus lojistas. O treinamento de Marketing Digital é exclusivo e personalizado com uma série de exercícios especializados em vendas e relacionamento nas redes sociais. O curso será ministrado por Rodrigo Oliveira, que é cofundador e vice-presidente de Marketing na StayApp, fundador da escola de growth marketing Mercado Hack, publicitário pela PUC, especialista em Growth Hacking e palestrante.

As aulas serão realizadas às quintas-feiras, por meio da plataforma Zoom. Entre os temas abordados nos treinamentos estão: Conteúdo e Crescimento Orgânico: como atrair clientes de maneira orgânica com conteúdo nas principais redes sociais; Tráfego Pago: como fazer anúncios em redes sociais como nenhum concorrente consegue fazer; Converter Chamadas e Vendas: como vender pelo WhatsApp Business e gerenciar o relacionamento com seus clientes e, por fim, haverá uma mentoria personalizada e plantão de dúvidas.

O shopping vem inovando sempre para complementar as vendas presenciais com as feitas por meio eletrônico. No mês de maio, o empreendimento criou um canal para conectar o cliente com a loja, por meio de um hotsite, a fim de alavancar ainda mais as vendas e contribuir com os lojistas na captação e manutenção de clientes. Além disso, também neste mês, o Recreio Shopping implantou o sistema drive thru e reforçou o apoio aos lojistas nas vendas via delivery.

Para o superintendente do mall, Fábio Naves, com as aulas online gratuitas, ao vivo e 100% práticas, os lojistas terão mais domínio no mercado digital e vão utilizar os canais digitais do shopping com mais autonomia. "É mais uma oportunidade de apoiar os nossos lojistas. As aulas são online, mas o convívio do dia a dia é a melhor maneira de colocar em prática tudo o que aprendeu. O curso gratuito tem como objetivo capacitar o lojista neste momento de revolução digital que passamos, munindo com informações sobre a venda online. Além disso, capacitando o nosso lojista, vamos proporcionar uma experiência de compra diferenciada para os clientes", afirmou o superintendente do Recreio Shopping.

A dona da loja Scala, Klara Homsani, afirma que as redes sociais ajudaram nas vendas durante a pandemia. Elas ajudaram a manter contato com os clientes e público-alvo, além de divulgar promoções e novidades. "Porém, como o trabalho foi iniciado já durante a pandemia, o retorno foi pouco satisfatório". lamenta. Klara destacou ainda que espera que, após a realização deste curso digital, seus números nas redes sociais cresçam. "Temos 152 seguidores no Instagram e 1.843 no Facebook. Após o curso, pretendemos conquistar três vezes o que já temos ou até mais".