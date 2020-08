Prefeitura passa a multar quem cometer maus-tratos contra animais domésticos

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subem), passará a multar, com valores que variam entre R$ 500 e R$ 40 mil, pessoas que cometerem maus-tratos contra animais domésticos como cães, gatos e cavalos. De janeiro a junho deste ano, a Subem recebeu 1.473 chamadas de abandono e maus-tratos

A autorização para a emissão das multas foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira e já está em vigor. De acordo com a prefeitura, a população pode fazer as denúncias por meio da Central de Atendimento 1746, aplicativo móvel ou pelo portal www.1746.rio. A central funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia. .