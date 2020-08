Polícia prende em flagrante trio que instalava TV a cabo clandestina na Zona Oeste

Rio - Policiais da 28ª DP (Praça Seca) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, três homens suspeitos de instalar "GatoNET" em residências na Rua Gustavo Dória, na Praça Seca, Zona Oeste da cidade. De acordo com agentes, os criminosos estavam dentro de um veículo onde havia uma escada presa no teto, idêntica as utilizadas na manutenção de redes de TV e de energia. Eles alegaram que estavam realizando serviço de manutenção da distribuição de TV a cabo.

Durante a busca realizada no interior do carro, foram encontrados diversos cabos, planilhas contendo vários endereços e valores, além de nomes, anotações referentes a prestação de serviço de TV a cabo clandestina, recibos de cobrança pela prestação do serviço, ferramentas, equipamentos eletrônicos e uma escada extensível.

Em depoimento, os homens disseram aos policiais que trabalham como técnicos, informalmente e sem carteira assinada, para uma empresa de fornecimento de sinal de internet e TV a cabo denominada "BW NET", e atualmente faziam manutenção e corte dos serviços de fornecimento aos clientes que deixaram de pagar pelo serviço.

O trio foi preso e encaminhado a delegacia que investiga o caso. Nenhum morador foi preso.