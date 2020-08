Pedreiro é preso por ter estuprado criança em 2015 em Niterói

Rio - Policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, na manhã desta quinta-feira, um pedreiro de 43 anos, que não teve o nome divulgado, suspeito de estuprar uma criança de 11 anos de idade que era sua vizinha no ano de 2015 em Niterói. A prisão aconteceu em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com os agentes, o crime aconteceu em janeiro de 2015, quando o criminoso, considerado amigo da mãe da vítima, saiu de sua residência dizendo que levaria a vítima para passear na Quinta da Boa Vista.

Preocupada por não conseguir fazer contato com a filha durante todo dia, a mãe da vítima foi até a casa do vizinho e percebeu uma movimentação no interior do imóvel. Forçando a entrada na casa ela encontrou a menina nua e dopada. Exames periciais realizados comprovaram a violência sexual. No dia do crime, o suspeito conseguiu fugir.

Contra o criminoso foi cumprido mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, expedido pela Justiça, com base em investigações desenvolvidas pela 81ª DP (Itaipu), Niterói, área em que o crime aconteceu.