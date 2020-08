Fazenda do 'homem da mala' vai a leilão

O preço da fazenda Três Irmãos que pertenceu a Carlos Miranda, conhecido como o 'homem da mala' do ex-governador Sérgio Cabral, caiu pela metade no leilão que vai ocorrer hoje. Os lances da propriedade, avaliada em R$ 3 milhões, estão abertos a partir de R$ 1,5 milhão. Miranda foi condenado a 20 anos de prisão. O imóvel foi apreendido pela Justiça Federal no âmbito da operação Lava Jato.O leilão da fazenda, localizada no município Paraíba do Sul, na região central do estado, é o primeiro no Rio de Janeiro de um imóvel apreendido como resultado de ação de combate ao crime de corrupção e de lavagem de dinheiro.

No último leilão de bens recuperados pela Lava Jato, em 29 julho, foram arrecadados R$ 4,5 milhões pela União, com a venda de ouro e diamantes do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral.

Em entrevista ao Meia Hora, o secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, Luiz Roberto Bertiogga, disse que parte do dinheiro será convertido para as polícias do Rio. "Quando se trata de crimes relacionados às drogas, os recursos obtidos com a venda dos bens serão depositados no Fundo nacional Antidrogas, que financia ações de prevenção e de combate às drogas. E até 40% desse montante é destinado às polícias do estado que apreendeu o patrimônio para o reforço das polícias".