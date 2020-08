O amor incondicional pela cachorrinha Lakota, transformou Gabriella Savine Zubelli e Fellipi Teixeira - pais de Lorenzo - em escritores. Esse é o resumo da história do casal que mora na Barra da Tijuca e que, recentemente, lançou no mercado editorial infantil o livro "A Tribo da Lakota", uma encantadora coletânea com cinco livros que ensinam aos pequenos valores, virtudes e lições sobre amizade, solidariedade, trabalho em equipe, otimismo, humanidade, responsabilidade, compaixão e gratidão.

Com um desejo de eternizar o amor pela pequena peluda chamada Lakota, uma pastora branca suíça, e a junção do nascimento do filho Lorenzo, que mudou a vida do casal, Gabriella, arquiteta e Fellipi, representante comercial, não imaginavam que seus talentos seriam ampliados. Com a cachorrinha, os dois ensaiaram a vida em família, aprendendo sobre o amor, o cuidado e a partilha das responsabilidades.

Foi quando veio a alegria da gravidez e o desafio de conviver com a doença de Lakota, que a levou muito cedo para o "céu dos animais", quando Lorenzo tinha dois meses. Lakota era pura alegria e mesmo com os desafios encontrados nunca desistia de fazer os dois rirem com suas brincadeiras. A lealdade e o amor incondicional, características tão presentes nos "quatro patas", ensinaram muito aos dois.

Como eternizar esse primeiro amor que os ensinou tanto? Foi numa busca junto ao mercado editorial que eles perceberam a falta de oferta de estórias com valores construtivos aos pequenos. Não encontrando nada no mercado que trouxesse ensinamentos, decidiram encarar o desafio de produzir este tipo de conteúdo para o filho pequeno e para o mundo.

Lobinha e cia

As crianças se encantarão com as histórias lúdicas e ilustrativas conduzidas por Lakota, que retorna ao mundo infantil na pele de uma lobinha aventureira. Mas não será só Lakota que os pequenos conhecerão. Em cada livro um novo personagem será apresentado. Alguns deles são Tatanka, o Búfalo, amigão grandão, Gola, um urso muito fofinho, e Kenda, uma águia que voa alto.

Já o quinto livro, A Voz do Coração, traz uma aventura onde os personagens da Tribo resolvem problemas, fazem amigos, ajudam o próximo e, então, redescobrem o valor e a importância de ouvir o próprio coração. Inspirada na filosofia xamânica que busca o reencontro do homem com os ensinamentos da natureza e com o seu propósito interior, pais e filhos irão se deliciar com a proposta da leitura que valoriza não só a natureza, mas todas as formas de se relacionar com o mundo, a importância do amor, da amizade, e da gratidão, de forma lúdica e alegre.

Para Fellipi é importante que as crianças tenham um ídolo para se espelhar. "Se a criança se enxergar no personagem, irá extrair os valores aprendidos através deles", conta o escritor. Já Gabriella fala sobre a satisfação e gratidão que foi produzir junto com o marido um livro para as crianças. "Para nós é uma alegria lançar essa coletânea. A maternidade é um reencontro com a nossa essência e nos surpreende a todo o momento. Nosso amor só cresce e a capacidade de fazer coisas novas também. Hoje temos uma editora de livros e nossa expectativa é que muitas famílias possam ser alcançadas pelas historinhas da Tribo de Lakota", finaliza.

A coletânea pode ser encontrada pelo site: https://www.atribodalakota.com.br, e custa R$ 67. O Instagram é @atribodalakota