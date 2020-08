Websérie musical aborda temas do universo teen

Os serviços de streaming vêm ganhando cada vez mais espaço e o mercado das webséries digitais está em franco crescimento, conquistando principalmente o público jovem. Neste cenário, estreia em 21 de setembro a websérie musical "CRUSH!", que promete movimentar o universo teen no YouTube (https://www.youtube.com/issoecrush). Idealizada por Mariana Azambuja, que também escreveu o roteiro ao lado de Felipe Junqueira, com direção musical de Lulu Joppert e direção de Rogério Garcia e Yuri Farage, a primeira temporada terá seis episódios e conta a história de três melhores amigos, Madu, Pedro e Ciça, além de outros alunos da Escola Internacional do Rio de Janeiro, como o carismático Lucas, o bad boy Miguel e o recém-chegado Gui. Dos cinco protagonistas do jovem elenco, três atores moram na Barra da Tijuca: Felipe Coutinho (Gui), que viveu o personagem José Bial na novela `Bom Sucesso´, da TV Globo; Vitória Mota (Ciça) e Guilherme Wermecker (Lucas). Além deles, também vivem na região, João Conde (João), - editor da websérie, e que está concorrendo na categoria de melhor curta, com `Querido Tempo´, no ´Quarentine Film Challenge´, em San Diego, nos Estados Unidos, além de Leo Acorci (Thomas). Também integra o time de protagonistas, Helena Leal (Madu) e Matheus Faissal (Pedro). Temática atual "CRUSH!" vai revelar experiências vividas no universo teen, trazendo à tona discussões sobre temas como relacionamento, amor, amizade, nudes, ciúmes, preconceito, gordofobia, solidariedade, aplicativos de mensagens, música, entre outros. A ideia partiu de uma proposta feita pela psicóloga e cantoterapeuta Lulu Joppert a sua amiga Mariana Azambuja de roteirizar um espetáculo de teatro musical para adolescentes. "Assistimos a todos os musicais em cartaz no Rio, além de musicais de TV para esse público, como `Glee' e `High School Music´. O roteiro foi inspirado em experiências da nossa adolescência, do nosso colégio, com atualizações de histórias vivenciadas pelas nossas filhas, além das preciosas colaborações trazidas pela Lulu e sua vasta experiência com seus pacientes adolescentes", explica Mariana. "A série fala bastante sobre bullying, individualidades, diversidade e questionamentos dos jovens. Quero me comunicar com aqueles que se sentem diferentes ou pressionados de alguma forma e, talvez, passar a mensagem de que está tudo bem", diz o ator Felipe Coutinho.

Time de responsa na direção e no elenco

Em sua primeira direção audiovisual, Rogério Garcia reuniu profissionais importantes como seu parceiro na direção Yuri Farage, diretor da série 'Até você me esquecer', que concorre a melhor websérie de drama no Sicilly Web Fest (Itália) e Our Voices Web (Canadá), a coreografa Vanessa (diretora de movimento do 'Detetives do Prédio Azul') e a diretora de arte e cenógrafa Julia Deccache, (indicada aos prêmio Shell e APTR 2019 por seu trabalho em 'As crianças').

Rogério foi criterioso na escalação do elenco, convidando jovens em grande parte oriundos da Escola de Atores Wolf Maia, espaço onde trabalha como diretor. Fazem parte do timaço João Faria (Miguel), Alix Bandeira (Miss Jacqueline), Maju Tatagiba (Mila), Daltom Reis (Breno), André Cury (Rapha), Raphael Moutinho (Digo), Mariana Torres (Caroline), Osvaldo Novais (Julio Cesar), Bruno Ferneda (Kiko), Lulu Joppert (Suzana) e Lucas Sereda (Betinho).

Gravações antes da pandemia

As gravações de 'CRUSH!' foram realizadas no Rio durante 20 dias, em janeiro, e traz também a importância das músicas para os jovens, selecionadas por Mariana e Lulu - que fez a preparação vocal de todo o elenco. No repertório, alguns sucessos, como `Take on me´, da banda norueguesa A-ha, `We've got tonight´, de Kenny Rogers, `Já sei namorar', dos Tribalistas e muitas outras.

Segue viva ainda a ideia inicial de levar o projeto para os palcos. "Nossa expectativa é que a primeira temporada atraia alguma das plataformas de streaming ou bons patrocinadores, para que venham várias outras temporadas, além de uma superprodução de teatro musical e, quem sabe, possamos ainda levar 'CRUSH!' para o cinema ou para a TV", completa Mariana Azambuja.