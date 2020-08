Unicef levará saúde e informação a comunidades do Rio

Em busca de garantir direitos básicos de saúde e fortalecer lideranças comunitárias, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com o Centro de Promoção da Saúde (Cedaps), lançou o programa 'Fazer Chegar'. A iniciativa tem a Secretaria Municipal de Saúde do Rio e o Instituto Pereira Passos como articuladores e nasceu da desigualdade escancarada pela covid-19, que dificultou o acesso a serviços de saúde como pré-natal e testagem e tratamento de HIV, sobretudo nas comunidades.

A coordenadora da Unicef na Região Sudeste, Luciana Phebo, afirmou que o grande diferencial é a participação da comunidade por meio da liderança local. "O importante é que as lideranças comunitárias e os jovens vão elaborar planos de ação local, baseados nos desafios que a comunidade enfrenta para ter acesso aos serviços básicos de saúde. A partir de suas demandas e necessidades, vão construir soluções compartilhadas", comentou.

Uma das líderes é Maria do Socorro Brandão, que atua na Cidade de Deus, na Zona Oeste, como presidente da Associação Semente da Vida. "No atual momento em que nós estamos nessa pandemia, trazer para dentro da comunidade mais informação sobre prevenção é muito importante. Conhecimentos como os que estamos aprendendo no curso fortalecem as lideranças para levar informação de qualidade para dentro da comunidade e trabalhar a prevenção com essas famílias, com mulheres grávidas, com as pessoas com deficiência, que muitas vezes estão invisíveis", destacou.

Ao longo do projeto, que terá três meses de duração, as lideranças e jovens de dez comunidades do Rio receberão capacitações e assessoria de forma remota. Entre as regiões contempladas, o Complexo do Alemão, Mangueira, Cidade de Deus e Complexo da Penha. No total, mais de mil famílias serão diretamente beneficiadas, além de 800 jovens e 50 líderes comunitários.