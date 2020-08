Quatro veículos se envolveram em um acidente na manhã deste sábado na Gávea, Zona Sul do Rio. A batida ocorreu por volta de 8h20, na altura da Praça Sibélius, na pista sentido Lagoa, e causou muita lentidão no trânsito. A via só foi totalmente liberada às 8h50.



Segundo o Centro de Operações do Rio, dois ônibus, um utilitário e um carro de passeio se envolveram no acidente. A informação é de que pelo menos uma pessoa ficou ferida, mas, até o momento, ainda não se sabe sobre o seu estado de saúde.

*Estagiário sob supervisão de Luana Dandara