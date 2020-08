Dois suspeitos de integrarem um grupo de milicianos foram presos, nesta sexta-feira, por policiais da 55ª DP (Queimados). De acordo com a polícia, ambos pertencem ao grupo liderado por Wellington da Silva Braga, o Ecko.



A prisão ocorreu na Avenida Doutor Pedro Jorge, no Centro de Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo os agentes, os suspeitos foram localizados logo após surgirem informações de que dois milicianos vindos de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, estariam promovendo a expansão de seus domínios territoriais para a cidade de Queimados.



Os policiais afirmaram ainda que os milicianos agiam como “olheiros da organização”, ou seja, eles monitoravam o deslocamento de viaturas policiais e passavam a informação para sua quadrilha por meio de aplicativos de mensagens.