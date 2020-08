Rio - Um menino de 8 anos foi atingido por um tiro na cabeça na noite de sexta-feira, próximo a sua casa, na Rua Vereador Moacyr Pimentel, no bairro Flexeira, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, ele brincava com outras crianças quando um carro passou pela rua efetuando disparos.



De acordo com a Polícia Militar, o 34º BPM (Magé) foi acionado para o local e a criança foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, o tiro atingiu o crânio de Kaio Paixão de Souza entrando pela testa, próxima ao olho esquerdo, e saindo na área da orelha. A vítima precisou passar por cirurgia e se recupera na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital. O estado de saúde do menino é estável.



Em nota, a Polícia Civil informou que a 67ª DP (Guapimirim) investiga o crime. “Diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso”, completa a nota.

*Estagiária sob supervisão de Luana Dandara