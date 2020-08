Conflito no São Carlos deixa mais um ferido

A guerra no Complexo do São Carlos, que começou na noite de sexa-feira, deixou mais um ferido. Além de Ana Cristina da Silva, de 25 anos, morta após proteger o filho durante um tiroteio, um homem foi baleado e está internado no Hospital Souza Aguiar, no Centro. Informações sobre o estado de saúde e o nome da vítima não foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a Polícia Militar, duas pessoas haviam sido feridas por disparos, no final da noite de sexta-feira, no Morro dos Prazeres, mas somente depois é que houve a confirmação, pelo 5º BPM (Gamboa). Segundo ocorrência registrada na 7ª DP (Santa Teresa), uma pessoa foi ferida durante o tiroteio.

Ainda de acordo com a PM, o policiamento nos bairros Catumbi, Estácio e Rio Comprido seguiu intensificado durante todo o fim de semana. Equipes do 4º BPM (São Cristóvão), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) atuaram na região.