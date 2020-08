Domingo de trabalho para Wilson Witzel

Enquanto o domingo foi de descanso para o governador em exercício Cláudio Castro, ao lado da família, o governador licenciado, Wilson Witzel (diagnosticado com uma prostatite no sábado), passou o dia de ontem no Palácio Laranjeiras, a residência oficial, trabalhando em sua defesa.

"Estou sendo linchado politicamente por contrariar interesses poderosos. Não descansarei até demonstrar que fui enganado e provar minha inocência. Enquanto foram encontrados R$ 8,5 milhões com o delator, o ex-secretário Edmar Santos, em minha casa nada foi achado, salvo contratos com notas fiscais emitidas. Ainda assim, o MPF resolveu considerá-los 'propina'", disse Witzel por rede social. Segundo ele, seu estado de saúde é bom e não houve nenhum agravamento.