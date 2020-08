Sargento da Marinha morre espancado

A Polícia Civil investiga a morte do sargento da Marinha Walter de Souza Carneiro Leão Junior, de 35 anos, ocorrida no último sábado. Segundo familiares, o militar, que é morador de São Gonçalo, teria sido vítima de espancamento na noite de 23 de julho. Ele estava em um pagode pouco antes do crime acontecer. O militar chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos.

Walter deu entrada na unidade em coma, com o quadro de traumatismo craniano, entre outros ferimentos. A vítima, que foi espancada até quase morrer, estava com todos os seus pertences quando uma ambulância do Samu chegou ao local.

"Estamos tentando entender o que aconteceu. Meu irmão não tinha inimigos, era muito querido aqui na região. O que sei é que ele foi comemorar o aniversário de um amigo em um pagode, no bairro da Lagoinha. Ele chegou a publicar uma foto durante o evento. No dia seguinte, a gente teria um compromisso, mas, como ele não apareceu, começamos a procurar. Foi quanto o encontramos no hospital, com traumatismo craniano, em estado grave. Infelizmente, ele não conseguiu responder ao tratamento", contou Sabrina Leão, irmã da vítima.

Ela acredita que o sargento possa ter sido vítima de homofobia. "Nada foi levado. Os pertences, o carro. Ele era homossexual assumido e isso pode ter provocado alguma reação de ódio", completou Sabrina.

Em nota, a direção do Hospital Estadual Alberto Torres informou que o sargento "deu entrada na unidade com traumatismos múltiplos não especificados no dia 24 de agosto e que, por hora, não é possível confirmar suas possíveis causas". Até o fechamento da reportagem, a Marinha não havia se pronunciado.