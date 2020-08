Motorista de van agride a namorada e a empurra para fora de seu carro em Santa Cruz

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Zona Oeste (Deam-Oeste) prenderam em flagrante, na noite deste domingo, um motorista de van que agrediu a namorada em Santa Cruz. Ele, que tem 39 anos, deu socos no rosto da mulher, de 27, e ainda a empurrou para fora fora de seu carro.

A delegada Mônica Areal, titular da Deam-Oeste, contou que as agressões aconteceram por volta das 2h30 de ontem, quando o casal estava indo em direção à casa dela. Na altura de um posto de combustíveis localizado na Avenida Padre Guilherme Decaminada, o homem deu tapas no rosto da namorada, segurou seu nariz e apertou seu pescoço.

"O pescoço sempre me dá medo de esganadura. Ela é negra e mesmo assim ficou com a marca dos dedos dele no pescoço. Pescoço é muito complicado. Às vezes, a pessoa não quer nem matar, mas pega em um nervo aí vago, pode desmaiar a pessoa e também pode dar uma parada cardiorrespiratória", destaca a delegada.

Ainda segundo Areal, o motorista agrediu a namorada porque não aceitava o fim do relacionamento de cerca de três meses. Durante as agressões, dentro do veículo, ele disse que iria jogar o corpo dela no Rio Guandu, que corta o bairro. Ao chegar na casa dela, o agressor a empurrou de seu carro.

A mulher procurou a Deam-Oeste para denunciar o namorado. Ele foi preso em casa, ainda em Santa Cruz, alegando que não havia agredido ninguém. Na delegacia, foi autuado lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.

O motorista já tem outras duas passagens pela polícia, por agressão contra sua ex-esposa, em 2009 e 2010.