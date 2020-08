Mulher sofre tentativa de feminicídio na Baixada Fluminense

Rio - Uma mulher levou um tiro, em uma tentativa de feminicídio, na manhã deste domingo em em Belford Roxo, na Baixada Fluminense do Rio. De acordo com testemunhas, o homem atirou na cabeça da mulher em uma feira no bairro de Areia Branca.

A Polícia Militar informou que agentes do 39ºBPM (Belford Roxo) foram acionados para verificar a ocorrência e confirmaram o fato. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Belford Roxo.

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na 54ª DP (Belford Roxo) e agentes realizam busca em imagens de câmeras de segurança e testemunhas que presenciaram o fato.